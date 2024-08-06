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Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde orman yangını

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Afşin ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde orman yangını - Resim: 1

Ekinözü ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. 

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Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde orman yangını - Resim: 2

Orman Bölge Müdürlüğü, çıkış nedeni tespit edilemeyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye 35 personel, 3 arazöz, 1 su tankı, 1 yer ekibi, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk etti. 

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Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde orman yangını - Resim: 3

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da bölgeye ekip gönderip çalışmalara destek verdi. 

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Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde orman yangını - Resim: 4

Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, mahallelinin de ekiplere yardım ettiği belirtildi. (DHA)

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