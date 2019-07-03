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  3. 03 Temmuz 2019 12:58

Kahramanmaraş'ın saklı cenneti Galgamaç Şelalesi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğa tutkunlarının uğrak noktası Toprakhisar Kanyonu'ndaki Galgamaç Şelalesi, doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Kahramanmaraş'ın saklı cenneti Galgamaç Şelalesi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğa tutkunlarının uğrak noktası Toprakhisar Kanyonu'ndaki Galgamaç Şelalesi, doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.

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Kahramanmaraş'ın saklı cenneti Galgamaç Şelalesi

Kanyonun en gözde yeri ise doğa harikası Galgamaç Şelalesi. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri de, derin ve sarp geçitlerin bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yaptı.

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Kahramanmaraş'ın saklı cenneti Galgamaç Şelalesi

Kanyon içerisinde zorlu bir yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan doğa tutkunları ip emniyeti yardımıyla şelaleye indi. Berke Barajı'na dökülen Toprakhisar Çayı üzerinde bulunan Galgamaç Şelalesi'nin soğuk sularına giren, doğal havuzunda yüzen kulüp üyeleri unutulmayacak bir gün yaşadı.

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Kahramanmaraş'ın saklı cenneti Galgamaç Şelalesi

Şelalenin serin sularında yorgunluk gideren doğa sevenler bu arada bol bol anı fotoğrafları çekildi.

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