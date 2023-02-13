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Kahramanmaraş'ın simgesi depremde hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, kentin simgelerinden tarihi kale de hasar gördü. Kalenin içindeki bazı bölümlerde yer yer çökmeler oluştu.

Kahramanmaraş'ın simgesi depremde hasar gördü - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelip, büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta, kentin tarihi yapısı da hasar gördü. 

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Kahramanmaraş'ın simgesi depremde hasar gördü - Resim: 2

Kentin simgelerinden Kahramanmaraş Kalesi'nde, depremler nedeniyle hasar oluştu. M.Ö. 2'nci yüzyılda yapıldığı belirtilen tarihi kalenin iç ve çevre duvarları, kısmen yıkıldı. 

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Kahramanmaraş'ın simgesi depremde hasar gördü - Resim: 3

Kalenin içindeki bazı bölümlerde yer yer çökmeler oldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin dolaştığı kale, tedbir amaçlı ziyaretçilere kapatıldı. 

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Kahramanmaraş'ın simgesi depremde hasar gördü - Resim: 4
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