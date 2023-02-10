Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi

Şehrin bir çok noktasında devam eden çalışmalar ise, İHA foto muhabirleri tarafından kayda alındı. Fotoğraflarda, vatandaşların bir umutla çaresiz bekleyişi, enkazlardan yakınlarının fotoğraflarını kurtaranlar da yer aldı. Araçların ve binaların enkaza dönüştüğü fotoğraflara, ekiplerin kurtarma çalışmasını izleyenler de yansıdı.