Kahramanmaraş'ta 1.480 kişinin can verdiği Ebrar Sitesi'nin son hali görüntülendi

Yüksek dayanıklılık düzeyine sahip konutlarda, birinci sınıf izolasyon ve yapı güvenliği ön planda tutuldu. Her bina, deprem yönetmeliğine uygun olarak radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edildi. Şubat ayında yapımı tamamlanan konutlarda artık son rötuşlar yapılırken, depremzedeler de yeni yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor. Bölge sakinlerinin yerleşim süreci için ise Valilik ve AFAD koordinasyonunda hazırlıklar sürdüğü belirtildi.