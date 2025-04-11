Kahramanmaraş'ta 1.480 kişinin can verdiği Ebrar Sitesi'nin son hali görüntülendi
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler de 1.480 kişinin can verdiği Ebrar Sitesi'nde başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları artık sona gelindi...i.
Kahramanmaraş merkezli meydan gelen depremlerde Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi Ebrar Sitesi'de yaklaşık bin 400 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.
Ebrar Sitesi'nde yükselen yeni konutlar, hem zemin etüdü hem de mühendislik standartları açısından titizlikle planlandı.
Yüksek dayanıklılık düzeyine sahip konutlarda, birinci sınıf izolasyon ve yapı güvenliği ön planda tutuldu. Her bina, deprem yönetmeliğine uygun olarak radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edildi. Şubat ayında yapımı tamamlanan konutlarda artık son rötuşlar yapılırken, depremzedeler de yeni yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor. Bölge sakinlerinin yerleşim süreci için ise Valilik ve AFAD koordinasyonunda hazırlıklar sürdüğü belirtildi.
Afetin üzerinden geçen sürede, Ebrar Sitesi'nde yükselen bu yeni yapılar, Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalktığının somut bir göstergesi olarak değerlendirildiği kaydedildi.