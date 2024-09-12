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Kahramanmaraş'ta 7 bin 600 yıllık keşif: Çocuk iskeleti bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde yürütülen kazılarda 7 bin 600 yıl öncesine ait çocuk iskeleti bulundu.

Kahramanmaraş'ta 7 bin 600 yıllık keşif: Çocuk iskeleti bulundu - Resim: 1

Kelibişler Mahallesi yakınlarındaki Domuztepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında arkeolog ve bilim insanlarından oluşan 15 kişilik ekiple devam ediyor.

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Kahramanmaraş'ta 7 bin 600 yıllık keşif: Çocuk iskeleti bulundu - Resim: 2

Yaklaşık 28 yıl önce yurt dışından gelen arkeologlar tarafından başlatılan ve 2013'ten bu yana Türk bilim insanlarınca devam ettirilen çalışmalarda, her geçen gün yeni bulgulara ulaşılıyor.

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Kahramanmaraş'ta 7 bin 600 yıllık keşif: Çocuk iskeleti bulundu - Resim: 3

Höyükte bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, 7 bin 600 yıl öncesine tarihlenen katmanda çocuk iskeletine rastlandı.

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Kahramanmaraş'ta 7 bin 600 yıllık keşif: Çocuk iskeleti bulundu - Resim: 4

İskeletin kesin yaşı, DNA çalışmaları ve karbon 14 testinden sonra tespit edilecek.

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