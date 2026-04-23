Kahramanmaraş'ta buruk 23 Nisan: Saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessizlik hakim
Türkiye genelinde 23 Nisan coşkuyla kutlanırken, Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının adresi olan Ayser Çalık Ortaokulu'nda hüzün vardı. Valilik kararıyla öğrencileri tahliye edilen okulun bahçesi bu bayram boş kaldı.
Kaynak: DHA
Tüm Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir heyecan ve renkli kutlamalarla kutlanırken, Kahramanmaraş’ta manzara oldukça farklıydı.
İ.M. (14) tarafından gerçekleştirilen ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu, tarihinin en sessiz bayramını yaşadı.
Normal şartlarda çocuk seslerinin yankılanması gereken okul bahçesi, bugün derin bir sessizliğe büründü.
Kahramanmaraş Valiliği tarafından alınan kararla öğrencileri başka bir okula nakledilen Ayser Çalık Ortaokulu’nun giriş kapısı, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına bırakılan çiçeklerle donatıldı.
