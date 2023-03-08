Kahramanmaraş’ta enkaz dağları yükselmeye devam ediyor

Karacasu Kırım Mahallesinde ikamet eden Gökçay Çiçek, bina enkazlarının enkaz dağları oluşturduğunu belirterek, “Enkaz döküm yeri yukarıda, burası belediyenin belirlediği yer. Maraş’ın çoğu yeri yıkıldı. Merkezde yıkılan binaların enkazları buraya geldi ve 3-4 yerde dağ oluştu. Bu enkazları ne yapacaklar bilmiyoruz” dedi.