Kahramanmaraş'ta hasarlı bina sağlam binanın üzerine devrildi
Kahramanmaraş'ta, deprem sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen bir binanın kontrollü olarak yıkımı sırasında yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Abdulhamidhan Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'ndeki 12 katlı binanın da yıkımı için ekipler çalışma başlattı.
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Yıkım çalışmaları sırasında binanın arkasında bulunan 7 katlı bir binanın üzerine devrilmesi sonucunda toz bulutu oluştu.
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Yedi katlı binanın girişi kapanırken, dış duvarlarının bazıları da yıkıldı. Bu sırada binada bulunan bazı insanlar fenalık geçirdi.
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O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek görüntülendi.
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