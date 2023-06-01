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Kahramanmaraş'ta hasarlı bina sağlam binanın üzerine devrildi

Kahramanmaraş'ta, deprem sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen bir binanın kontrollü olarak yıkımı sırasında yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta hasarlı bina sağlam binanın üzerine devrildi - Resim: 1

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Abdulhamidhan Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'ndeki 12 katlı binanın da yıkımı için ekipler çalışma başlattı.

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Kahramanmaraş'ta hasarlı bina sağlam binanın üzerine devrildi - Resim: 2

Yıkım çalışmaları sırasında binanın arkasında bulunan 7 katlı bir binanın üzerine devrilmesi sonucunda toz bulutu oluştu.

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Kahramanmaraş'ta hasarlı bina sağlam binanın üzerine devrildi - Resim: 3

Yedi katlı binanın girişi kapanırken, dış duvarlarının bazıları da yıkıldı. Bu sırada binada bulunan bazı insanlar fenalık geçirdi.

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Kahramanmaraş'ta hasarlı bina sağlam binanın üzerine devrildi - Resim: 4

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek görüntülendi.

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