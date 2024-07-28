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Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi

Kahramanmaraş'ta iki noktada orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Mesire alanında piknik yapan vatandaşlar tahliye ediliyor.

Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi - Resim: 1

Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde çıktı. 

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Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi - Resim: 3

YANGIN BÜYÜYOR

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. Yangının çıktığı bölgedeki arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini güçlendiriyor. 122 personel yangını kontrol altına alabilmek için 11 arazöz, 4 itfaiye, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 iş makinesi ile alevlere müdahale ediyor. 

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Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi - Resim: 4

PİKNİK YAPANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması sürerken, mesire alanında piknik yapan vatandaşlar da güvenlik nedeniyle bölgeden tahliye ediliyor. 

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