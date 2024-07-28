Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi
Kahramanmaraş'ta iki noktada orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Mesire alanında piknik yapan vatandaşlar tahliye ediliyor.
Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
YANGIN BÜYÜYOR
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. Yangının çıktığı bölgedeki arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini güçlendiriyor. 122 personel yangını kontrol altına alabilmek için 11 arazöz, 4 itfaiye, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 iş makinesi ile alevlere müdahale ediyor.
PİKNİK YAPANLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması sürerken, mesire alanında piknik yapan vatandaşlar da güvenlik nedeniyle bölgeden tahliye ediliyor.