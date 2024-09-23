Kahramanmaraş'ta kahreden görüntü: Bir kadın sopayla engelli adama böyle saldırdı

N.Y., “Allah’ını seversen vurma” derken, S. G. ise sopayla vurmaya devam etti. Aldığı darbelerle N. Y. başından yaralandı. S. G. bu sırada kardeşine, “Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, N. ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz” dediği görüldü.