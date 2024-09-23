Kahramanmaraş'ta kahreden görüntü: Bir kadın sopayla engelli adama böyle saldırdı
Kahramanmaraş'ta bir kadının elindeki sopayla engelli bir çobanı darp ettiği görüntüler infial yarattı. "Ağlama yavaş vuruyorum" deyip dakikalar boyunca engelli çobanı darp eden kadının çobanı markete gidip kadın ve arkadaşına alkol getirmediği için darp edildiği iddia edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çokak Mahallesi’nde meydana geldi. S.G. isimli kadın, hayvan otlatan çoban N.Y.’nin yanına giderek Akifiye Mahallesi’ne gidip kendisine içki almasını istedi. Olumsuz yanıt alan S.G., N.Y.’yi tokatladı, ardından da sopayla peş peşe vurmaya başladı. S.G.’nin kız kardeşi M.G. ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
N.Y., “Allah’ını seversen vurma” derken, S. G. ise sopayla vurmaya devam etti. Aldığı darbelerle N. Y. başından yaralandı. S. G. bu sırada kardeşine, “Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, N. ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz” dediği görüldü.
M.G. ise “Bacaklarına vur, S. bacaklarına vur” diye karşılık verdi. S. G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak N. Y.’ye vurmaya da devam etti.
İki kardeşin bölgeden ayrılmasının ardından N.Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından S.G. ve kız kardeşi M.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen N. Y. darp raporu alarak şikayetçi oldu. İfadesinde kız kardeşlerin yanına gelerek Akifiye Mahallesi’nden içki almalarını istediğini, olumsuz yanıt verince de kendisini dövdüklerini söyledi.