Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı var! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi!

Şanlıurfa'nın Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dün meydana gelen 16 kişinin yaralandığı okuldaki silahlı saldırının ardından bu günde benzer bir saldırı Kahramanmaraş’ta yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine okul yönetimi ve çevredekiler durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, Özel Harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kısa sürede okulun etrafını sararak bölgeyi giriş ve çıkışlara kapattı.