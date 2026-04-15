Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı var! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi!
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndan silah sesleri yükseldi. 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. RTÜK, Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıya dair yayın kuruluşlara uyarıda bulunurken Adalet Bakanı Akın Gürlek ise olaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.
Şanlıurfa'nın Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dün meydana gelen 16 kişinin yaralandığı okuldaki silahlı saldırının ardından bu günde benzer bir saldırı Kahramanmaraş’ta yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine okul yönetimi ve çevredekiler durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, Özel Harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kısa sürede okulun etrafını sararak bölgeyi giriş ve çıkışlara kapattı.
3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de konuya ilişkin ilk açıklamasında kentteki Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu bildirdi. Ünlüer, okuldaki silahlı saldırıda biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.
Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz" diye konuştu.
Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
Olayın, 8. sınıf öğrencisi İ.A.M.'nin sırt çantasıyla okula girerek öğrencilere yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Okula babasına ait silahlarla geldiği belirlenen İ.A.M.'nin 5'inci sınıfa girerek rastgele ateş açtığı kaydedildi. İ.A.M.'nin babasının, eski bir emniyet müfettişi olduğu öğrenildi.