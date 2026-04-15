Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndan silah sesleri yükseldi. 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıda 1'i intihar eden saldırgan olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Şanlıurfa'nın Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dün meydana gelen 16 kişinin yaralandığı okuldaki silahlı saldırının ardından bu günde benzer bir saldırı Kahramanmaraş’ta yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi. 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen İ.A.M., okula babasına ait olduğu belirtilen çok sayıda silahla girerek koridorda ve sınıflarda rastgele ateş açtı. Saldırıda 1'i intihar eden saldırgan olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte okulda büyük panik yaşanırken, okul idarecileri saldırganı etkisiz hale getirerek olay yerine gelen emniyet güçlerine teslim etti. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat polisleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Saldırganın babasının polis başmüfettişi olduğu ve zanlının okula 5 silah ve 7 şarjörle girdiği bildirildi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okulun önünde yaptığı açıklamada, "8'inci sınıf öğrencisi sırt çantasında babasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz silahla okula gelerek hedef gözetmeksizin ateş açıyor. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda maalesef 4 vefat var, 20 de yaralımız var. Saldırgan da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş ederek öldürdü. Kendisi 8'inci sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahını aldığını tahmin ediyoruz. Silahlar ve 7 şarjör ile birlikte" dedi.
Kahramanmaraş Valiliği tarafından yayınlanan açıklamada, “15.04.2026 Çarşamba günü öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerden 1’inin öğretmen, 3’ünün ise öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Yaralanan vatandaşlarımızın bir kısmının tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, diğer yaralılarımızın tedavileri ise Kahramanmaraş’taki hastanelerde devam etmektedir. Yaralılarımızın sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Olayın ilk belirlemelere göre, bir 8'inci sınıf öğrencisinin çantasında bulunan silahlar ve mühimmatla okula gelerek rastgele ateş açması sonucu gerçekleştiği anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren şüphelinin öldüğü tespit edilmiştir. Olayın aydınlatılması amacıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Olayın idari yönden incelenmesi amacıyla başmüfettişler görevlendirilmiştir. Soruşturma süreçleri Bakanlıklarımız ve Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Milletimizi derinden üzen bu menfur saldırıdan etkilenen vatandaşlarımızın sağlık durumları yakından takip edilmekte olup, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; eğitim camiamız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.
BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır" ifadelerini kullandı.