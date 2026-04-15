Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi

Şanlıurfa'nın Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dün meydana gelen 16 kişinin yaralandığı okuldaki silahlı saldırının ardından bu günde benzer bir saldırı Kahramanmaraş’ta yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi. 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen İ.A.M., okula babasına ait olduğu belirtilen çok sayıda silahla girerek koridorda ve sınıflarda rastgele ateş açtı. Saldırıda 1'i intihar eden saldırgan olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte okulda büyük panik yaşanırken, okul idarecileri saldırganı etkisiz hale getirerek olay yerine gelen emniyet güçlerine teslim etti. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat polisleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Saldırganın babasının polis başmüfettişi olduğu ve zanlının okula 5 silah ve 7 şarjörle girdiği bildirildi.