Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Ekinözü ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı.
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Orman Bölge Müdürlüğü, çıkış nedeni tespit edilemeyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye 35 personel, 3 arazöz, 1 su tankı, 1 yer ekibi, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk etti.
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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da bölgeye ekip gönderip çalışmalara destek verdi.
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Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, mahallelinin de ekiplere yardım ettiği belirtildi. (DHA)
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