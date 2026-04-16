Kahramanmaraş'taki katliam sonrası okul temizliğine ''delil karartma'' iddiaları için açıklama geldi
Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırının ardından olay yeri incelemelerinin tamamlanmasıyla okulda temizlik çalışmaları yapılmıştı. Ancak sosyal medyada gündeme gelen "inceleme bitmeden temizlik yapıldı" iddiaları üzerine resmi açıklama geldi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 10 canın yitirildiği okul saldırısının ardından, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılan "olay yeri incelemesi tamamlanmadan temizlik başlatıldı" iddiaları üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) resmi bir açıklama yayımladı.
DMM tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, incelemelerin nihayete ermesinin ardından resmi onay ve izinle başlatılmıştır."
Açıklamanın devamında, bu tür asılsız iddiaların amacının adli süreci sekteye uğratmak ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak olduğu belirtildi.
Vatandaşların yalnızca resmi makamlardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiğinin altı çizildi.