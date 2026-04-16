Kahramanmaraş’taki okul saldırından bir acı haber daha: Can kaybı 10'a yükseldi
Kahramanmaraş Onikişubat'ta Türkiye'yi sarsan silahlı saldırıdan bir acı haber daha geldi. Hastanede tedavi gören Y.G.'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle can kaybı 10'a yükseldi. Öğrencilerine siper olan kahraman öğretmen A.K. ve evlatlarımız için bugün kentte cenaze törenleri düzenleniyor.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı.
1 / 5
Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni A.K. öğrenciler F.B., B.Ş., B.P., Z.K., Ş.K., K.G., A.Y. ve saldırgan İ.A.M. hayatını kaybetmişti.
2 / 5
Y.G.’ün de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3 / 5
Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.
4 / 5