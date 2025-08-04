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Kahreden gerçek evden yükselen kötü kokuyla ortaya çıktı...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Olay kokudan rahatsız olan komşuların ihbarı sonucu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Kahreden gerçek evden yükselen kötü kokuyla ortaya çıktı... - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak'ta 3 katlı binada aşırı kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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Kahreden gerçek evden yükselen kötü kokuyla ortaya çıktı... - Resim: 2

İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan E.A.'nın evine pencereden giren itfaiye ekipleri, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Kahreden gerçek evden yükselen kötü kokuyla ortaya çıktı... - Resim: 3

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Kahreden gerçek evden yükselen kötü kokuyla ortaya çıktı... - Resim: 4

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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