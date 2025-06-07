Kahreden kaza... Dereye uçan araçta can verdiler
Trabzon'da bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada araç içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre Araklı Erenler Mahallesi'nden Araklı ilçe merkezine doğru seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç dereye uçtu.
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Kazanın ardından aracın sürücüsü yaralanırken, Mustafa G. (65) ve eşi Fikriye G. (65) hayatını kaybetti.
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Araç sürücüsü Araklı B. Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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