Kahvehanede inanılmaz olay: Deprem sanıp dışarı fırladılar, gerçek bambaşka çıktı!
İstanbul Sultangazi'de sokaktan geçen bir aracın yüksek sesli müzik sistemi, kahvehanenin camlarını titretti. Sarsıntıyı deprem zanneden müşteriler, büyük bir panikle masa ve sandalyeleri devirerek dışarı fırladı. O ilginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 20.40 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halindeki hafif ticari bir aracın profesyonel ses sisteminden yayılan yüksek desibelli ses, çevrede hissedilir bir titreşime neden oldu.
Yüksek ses nedeniyle cadde üzerindeki bir kahvehanenin camları şiddetle titremeye başladı. Bunun üzerine deprem olduğunu düşünen müşteriler panikle dışarı kaçtı.
MÜŞTERİLERİN PANİK ANI KAMERADA
Kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem olduğunu düşünen müşterilerin masa ve sandalyeleri devirip panikle dışarı kaçtıkları anlar yer aldı.
