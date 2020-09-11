Kahvehanede tartışma kanlı bitti

Ağır yaralanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Necati Harmankaya da yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Cinayet zanlısı Mevlüt Ç. ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.