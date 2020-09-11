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  3. 11 Eylül 2020 10:31

Kahvehanede tartışma kanlı bitti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede oturan kişiler arasında çıkan tartışma kanlı bitti, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Kahvehanede tartışma kanlı bitti

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncesu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Ç. (55) mahalle kahvehanesinde yan masada oturan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası sinirlenen Mevlüt Ç. belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’e ateş etti.

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Kahvehanede tartışma kanlı bitti

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kahvehanede tartışma kanlı bitti

Ağır yaralanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Necati Harmankaya da yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Cinayet zanlısı Mevlüt Ç. ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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