Kahvehanelerdeki oyun yasağına çözümü böyle buldu

Yavuz Selim Çakırtaş, “Kahvehaneler açıldı yalnız oyunlar yasak. Biz de bugüne kadar hiçbir şekilde oyun oynatmadık ama oyunların yasak olması da tabii ki bizlerin belini büküyor. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşünerek üniversiteden bir hocamızın da yardımıyla böyle bir proje geliştirdik. Bulduğumuz sistemde kesinlikle birbirine nefes geçme olayı yok. Okey oyunları ve iskambil oyunlarında oyuncularımız eldiven takacak. Eldivenler tek kullanımlık olacak ve daha sonra çöpe atılacak.



