Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?
Kahvehanelerde oyun oynanıp oynanmama durumuna göre harekete geçecek olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor
Kahvehanelerde oyun oynamak, daha önceki süreçte pandemi etkilerini en aza indirebilmek için yasaklanmıştı. Bunun ardından ise kahvehanelerin kapatılması kararlaştırılmıştı.
Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Kahvelerde oyun oynanıp oynanmayacağı ise İçişleri Bakanlığı genelgesinin tüm detayları yayımlandığı an netleşecek. Genelge 1 Haziran tarihinde yayımlanmış olacak.
KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
İŞTE ALINAN KARARLAR
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.