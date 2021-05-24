Kaktüs kaçakçıları çöllerde ağaç bırakmıyor
Güney Amerika'dan Avrupa'ya doğru akıllara gelmeyen bir kaçakçılık yolu tespit edildi. Atacama Çölü'ndeki nadir kaktüsler başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok noktasında alıcı buluyor.
Fildişi, fangolin, kaplan kemikleri, fosiller, nadir taşlar ve hayvan boynuzları...
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Bunların hepsi uluslararası kaçakçılığın merkezindeki ürünler. Ancak kaçırılan daha birçok şey bulunuyor. Pek çok kimsenin aklına gelmese de çöl bitkisi kaktüs de bunlardan biri.
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New York Times'da yer alan habere göre geçen yıl İtalya'da düzenlenen Atacama Operasyonu'nda milyonlarca liralık nadir kaktüsler ele geçirildi.
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Adını Şili'deki Atacama Çölü'nden alan operasyonda ele geçirilen bitkilerin çoğu yine aynı çölden getirilen kaktüslerden oluşuyor.
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