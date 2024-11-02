Kaldırıma çıkan araç 2 kadını ezdi: Kadınlardan biri öldü
Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. (20) kontrolündeki otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.
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Bu esnada kaldırımda bulunan 2 kadın otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan kadınları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.
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Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Ç. (44), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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