Kaldırımda siz de karşılaşmışsınızdır... Sokakta dağıtılan broşüre kanıp icralık oldular

Daha sonra sık sık telefonla aranan 4 ay sonra da adreslerine icra kağıdı gönderilen iki arkadaş, senet imzalamadıklarını belirterek sadece bilgi almak istediklerini söyledi. Ancak salon tarafından defalarca aranarak randevuya zorlandılar. Aylar sonra gelen icra kâğıdıyla şok yaşayan Ceren Y., "İyilik yapalım derken mağdur olduk. 12 bin lira istendi, avukat derken e-Devlet'te 22 bin lira görünüyor. Birçok mağdur olduğunu öğrendik" dedi.