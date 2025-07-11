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Kaldırımda yürüyen baba ile oğlu feci şekilde can verdi

Antalya'da bir baba ile 8 yaşındaki oğlu, kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Kaldırımda yürüyen baba ile oğlu feci şekilde can verdi - Resim: 1

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı lunapark önünde saat 01.00 sıralarında Sakıp Sabancı Bulvarı istikametinden gelen C. S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

 

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Kaldırımda yürüyen baba ile oğlu feci şekilde can verdi - Resim: 2

Savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Y.T. (38) ile oğlu A.T.'ye (8) çarptı. 

 Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.

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Kaldırımda yürüyen baba ile oğlu feci şekilde can verdi - Resim: 3

Gelen sağlık ekibi, A.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.T. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kaldırımda yürüyen baba ile oğlu feci şekilde can verdi - Resim: 4

A.T.'nin cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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