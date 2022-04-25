Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kimlik kontrolü sırasında bir kişi, boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında kimliği kontrol edilen kişinin boynundaki kolye dikkat çekti.
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Kolye kontrol edildiğinde kalem şeklinde 7.65 milimetre çapında tek mermi atabilen el yapımı suikast silah olduğu belirlendi.
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İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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