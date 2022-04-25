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Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kimlik kontrolü sırasında bir kişi, boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı.

Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi - Resim: 1

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında kimliği kontrol edilen kişinin boynundaki kolye dikkat çekti.

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Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi - Resim: 2

Kolye kontrol edildiğinde kalem şeklinde 7.65 milimetre çapında tek mermi atabilen el yapımı suikast silah olduğu belirlendi.

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Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi - Resim: 3

İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi - Resim: 4
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