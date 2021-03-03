Kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi

Yapılan aramada 19 ruhsatsız tabanca, 4 kalem ve anahtarlık görünümlü ruhsatsız tabanca, 40 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 249 tabanca mermisi, 12 bin 687 kurusıkı tabanca mermisi, 5 bin 999 fişek ve tabanca parçaları ele geçirildi.