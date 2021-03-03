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  4. Kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi

Kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi

Kocaeli merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda anahtarlık ve kalem görünümlü suikast silahları ile avuç içi kadar tabancalar ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi - Resim: 1

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah üretimi yapanlara yönelik Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 

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Kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi - Resim: 2

İmalathanede kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilmesi sonucu tabancaya çevrildiği belirlendi. 

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Kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi - Resim: 3

Yapılan aramada 19 ruhsatsız tabanca, 4 kalem ve anahtarlık görünümlü ruhsatsız tabanca, 40 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 249 tabanca mermisi, 12 bin 687 kurusıkı tabanca mermisi, 5 bin 999 fişek ve tabanca parçaları ele geçirildi. 

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Kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi - Resim: 4

Kalem ve anahtarlık şeklinde özel yapım suikast silahları ile avuç içi kadar tabancalar dikkat çekti. 15 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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