Kalp krizi geçiren arkadaşına müdahale ederken kalp krizi geçirdi

Çalışanlarının yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten taksi durağı başkanı Mesut Bedir, "Çok farklı, daha önce duymadığımız, görmediğimiz bir olay yaşandı. Gerçekten yıkıldık, kötü olduk. Çalışanımız, Zeki abimiz burada fenalaşarak burada kalp krizi geçirdi. Ambulans beklenirken, ona müdahale eden arkadaşımız Ercan da aynı anda bir kalp krizi geçirdi. İki acı kaybımız oldu. Üzüntüden dolayı daha fazlasını dile getiremiyoruz. Bütün durak arkadaşlarımız üzgün" ifadelerini kullandı.

Sevilen insanlardı

Taksi durağının karşısındaki kuaförde çalıştığını belirten Olcay Çakır, "Zeki Amca kulübenin önündeki sandalyede otururken yere yığılmış. Sonra hemen arkadaşlar ona müdahale ederek yardımcı olmak istemişler. Şoförlerden Merdan kardeşimiz hemen ambulansı aramış. Ambulans da nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda onlara telefonda talimatlar vermiş. O talimatlar doğrultusunda yardım etmeye çalışıyorlarmış. Daha sonra yanındaki Ercan abi de onunla birlikte aynı şekilde o da yığılıyor. İkisinin aynı anda öldüğünü biz öğrendik. Saniye saniyesine oluyor olay. Zeki Amca burada sevilen bir insandı. Hepimize yardımcı olurdu kendisi. Doğal bir insandı yani. İçimizden biriydi. Ben hayatımda ilk defa gördüğüm ve duyduğum bir şey bu. Şoktayız" diye ekledi.



Kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybeden Zeki A. ve Ercan K.'in mesai arkadaşları ise yaşadıkları durumun şok edici olduğunu belirtip büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ettiler.