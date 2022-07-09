Kalp krizi geçirmekten korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü
Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü olarak çalışan 56 yaşındaki vatandaş dün görevi başında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. İsa Ö.'nün bundan 6 yıl önce kalp krizinden korktuğu için diyetle 60 kilo verip, 136 kilodan 76 kiloya düştüğü ortaya çıktı.
Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü İsa Ö., dün Isparta merkeze hasta nakli yaparken Eğirdir ilçesine geldiğinde direksiyon başında fenalaştı. Ambulansı yol kenarına çeken İsa Ö., merkeze çağrıda bulunup, durumunun iyi olmadığını bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İsa Ö.tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsa Özcan'ın ambulansta götürdüğü hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye sevk edildi.
İsa Özcan, yaklaşık 6 yıl önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) aşırı kiloları nedeniyle kalp krizi riski korkusu yaşadığını ve diyetle 136 kilodan 76 kiloya düştüğünü anlatmıştı. İsa Ö. röportajında, "Şimdi görenler beni tanımakta güçlük çekiyor. Artık mağazalarda battal beden kıyafet aramak zorunda değilim" demişti. Kendini bildiğinden beri hep kilolu olduğunu belirten İsa Ö. , yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:
“Gençken kilonla barışık olabiliyorsun belki ama yaş ilerledikçe zararını görüyorsun. Hastanedeki yemek salonumuz 5'inci katta. Asansör bozuk olduğu zaman o merdivenleri çıkamıyordum. O kadar ki insan bazen eğilip ayakkabısını bağlayamıyor. Bacak bacak üstüne atıp oturmayı bile özledim. O kadar kilo almıştım ki bunları yapmama hep engeldi. Tedavi maksatlı kardiyoloji uzmanımıza göründüğümde bana 'ölürsün' demesi bu işi tetikledi."