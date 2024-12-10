Kalp ve Damar Cerrahı otomobilde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Darp izine rastlanmadı

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise doktor D.'nin vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanılamadı. İlk belirlemelere göre D.'nin, başına geçirdiği poşeti bant ile sararak boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Başına poşet sarılı olarak ölü halde bulunan doktorun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.