Kamçatka açıklarında bir saatte 3 deprem meydana geldi

Yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapılmış ve kısa bir süre sonra tsunami dalgaları kameralara yansımıştı.