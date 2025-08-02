Kamçatka açıklarında bir saatte 3 deprem meydana geldi
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında önceki gün meydana gelen 8.8 büyüklüğünde depremin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ederken, nın Kamçatka Yarımadası'nda 1 saat içinde büyüklükleri 5 ila 6.2 arasında değişen 3 deprem meydana geldi.
Geçtiğimiz Çarşamba günü Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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Yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapılmış ve kısa bir süre sonra tsunami dalgaları kameralara yansımıştı.
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Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, depremin etkilediği bölgelerde birçok yerleşim yerinin tahliye edildiği öğrenildi. (DHA)
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Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi’nden yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası kıyısında Moskova saatiyle 22.32-23.32 arasında büyüklükleri 5 ila 6.2 arasında değişen 3 depremin meydana geldiği kaydedildi.
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