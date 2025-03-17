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Kamera şakası gibi olay: Hiç tanımadığı kadına otobüste evlilik teklif edince olanlar oldu

Bursa'da otobüste seyahat eden yaşlı bir adam, tanımadığı kadına evlilik teklifi edince otobüsten atıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Kamera şakası gibi olay: Hiç tanımadığı kadına otobüste evlilik teklif edince olanlar oldu - Resim: 1

Olay, Bursa-Gemlik otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik'ten Bursa'ya gitmek için otobüse binen yaşlı adam, Bursa merkeze yaklaştığı sırada otobüste bulunan tanımadığı kadına evlilik teklifi etti. 

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Kamera şakası gibi olay: Hiç tanımadığı kadına otobüste evlilik teklif edince olanlar oldu - Resim: 2

Bunu duyan kadın ve yolcular sinirlenerek tepki gösterdi. 

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Kamera şakası gibi olay: Hiç tanımadığı kadına otobüste evlilik teklif edince olanlar oldu - Resim: 3

Yaşanan olay sonrası şoför, yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

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Kamera şakası gibi olay: Hiç tanımadığı kadına otobüste evlilik teklif edince olanlar oldu - Resim: 4
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