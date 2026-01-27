  1. Anasayfa
  4. Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, esnaflara yönelik yeni kredi paketini açıkladı. Ziraat Bankası, 1 milyon liraya kadar 60 ay vadeli kredi sunuyor.

Kaynak: NTV
Kamu bankaları esnaflara yönelik yeni kredi kampanyası başlatıldı. Ziraat Bankası, KOBİ kredisi kampanyası kapsamında ensaflara yüzde 3,25 faiz oranıyla kredi veriyor. 

NTV'nin haberine göre, azami 6 ay anapara ödemesiz süre tanınırken asgari 36 ay, azami 60 ay vade yapılıyor.

1 milyon liraya kadar verilen kredide 60 ay vadede ödeme 39 bin 314 lira oluyor. Toplam geri ödemesi ise 2 milyon 358 bin 840 liraya çıkıyor.

İŞTE GERİ ÖDEME TABLOSU

Kredi Tutarı (TL) Vade (Ay) Aylık Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
500.000 36 24.302,25 874.881
750.000 36 36.453,37 1.312.321,32
1.000.000 36 48.604,5 1.749.762
1.000.000 48 42.577,02 2.043.696,96
1.000.000 60 39.314,34 2.358.860,4
