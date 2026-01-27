Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, esnaflara yönelik yeni kredi paketini açıkladı. Ziraat Bankası, 1 milyon liraya kadar 60 ay vadeli kredi sunuyor.
Kaynak: NTV
Kamu bankaları esnaflara yönelik yeni kredi kampanyası başlatıldı. Ziraat Bankası, KOBİ kredisi kampanyası kapsamında ensaflara yüzde 3,25 faiz oranıyla kredi veriyor.
NTV'nin haberine göre, azami 6 ay anapara ödemesiz süre tanınırken asgari 36 ay, azami 60 ay vade yapılıyor.
1 milyon liraya kadar verilen kredide 60 ay vadede ödeme 39 bin 314 lira oluyor. Toplam geri ödemesi ise 2 milyon 358 bin 840 liraya çıkıyor.
İŞTE GERİ ÖDEME TABLOSU
|Kredi Tutarı (TL)
|Vade (Ay)
|Aylık Taksit Tutarı (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|500.000
|36
|24.302,25
|874.881
|750.000
|36
|36.453,37
|1.312.321,32
|1.000.000
|36
|48.604,5
|1.749.762
|1.000.000
|48
|42.577,02
|2.043.696,96
|1.000.000
|60
|39.314,34
|2.358.860,4
