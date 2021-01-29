Kamu çalışanlarına müjde! İkramiye ücretleri belli oldu

DÖRT EŞİT PARÇADA YATIYOR

İkramiyeler yıl içinde 4 eşit parçada ödeniyor. Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Bu yılki ilk 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yani bugün, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.