Kamu çalışanlarına müjde! İkramiye ücretleri belli oldu
700 bini aşkın kamu işçisinin ikramiye ödemeleri yatmaya başlıyor. İşte kamu çalışanlarının ikramiye ödemelerinin tüm ayrıntıları...
Geçtiğimiz yıllarda devrim niteliğinde bir karar alınmış ve kamuda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kadroya geçirilmişti. Böylece kamuda taşeron sorunu çözülmüştü. Yılların birikimi olan bu sorunun çözümü ile çalışanlar hem kadroya hem sosyal haklara kavuşmuştu.
Çünkü taşeron şirketlerden özellikle sosyal haklar (izin, tazminat gibi) konusunda çokça şikayet geliyordu. Bu işçilerle birlikte kamuda çalışan işçiler toplu sözleşme de yapıyorlar.
Bu toplu sözleşmeler gereği işçilere ilave tediye yani ikramiye ödemesi her yıl gerçekleştiriliyor. Bu ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ise Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla açıklanıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi bugün yatırılıyor.
DÖRT EŞİT PARÇADA YATIYOR
İkramiyeler yıl içinde 4 eşit parçada ödeniyor. Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Bu yılki ilk 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yani bugün, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.