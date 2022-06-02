Kamuda 2 bin 223 yeni kadro açıldı! İşte personel alımı yapılacak kadrolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 210 adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, İçişleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatına 3 içişleri müşaviri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 daire başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 81 şube müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatına 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 genel müdür yardımcısı ve 6 daire başkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 46 kuruluş müdürü ve 67 kuruluş müdür yardımcı kadroları ihdas edildi.