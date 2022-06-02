Kamuda 2 bin 223 yeni kadro açıldı! İşte personel alımı yapılacak kadrolar
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuya 2 bin 223 personel alınacak.
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kamuya 2 bin 223 personel alımı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 210 adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, İçişleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatına 3 içişleri müşaviri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 daire başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 81 şube müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatına 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 genel müdür yardımcısı ve 6 daire başkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 46 kuruluş müdürü ve 67 kuruluş müdür yardımcı kadroları ihdas edildi.
DİYANET'E 1598 KADRO İHDASI
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 1 Diyanet akademisi başkanı, 7 daire başkanı, 4 yayınevi satış müdürü, 15 Diyanet işleri uzmanı, 15 Diyanet işleri uzman yardımcısı, 20 eğitim uzmanı, 5 şef, 30 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 musahhih, 5 şoför, 6 grafiker, 5 istatistikçi, 5 tekniker, 2 teknisyen, 10 eğitim görevlisi, 20 öğretmen, 1 diyetisyen ve 5 hizmetli kadrosu olmak üzere toplam 163 kadro ihdası yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatına ise 5 dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, 30 dini ihtisas merkezi müdürü, 5 eğitim merkezi müdürü, 20 Kur'an eğitim merkezi müdürü, 60 müdür yardımcısı, 80 eğitim uzmanı, 80 şef, 240 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 35 muhasebeci, 160 şoför, 40 kütüphaneci, 75 tekniker, 75 teknisyen, 250 eğitim görevlisi, 280 öğretmen olmak üzere toplam 1435 kadro ihdası gerçekleştirildi.