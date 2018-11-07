Kamuda çalışanlara beceriye göre ödül verilecek

Cumhurbaşkanlığı’nın kamu personelinin daha etkin kullanılması için başlattığı çalışmanın detayları netleşti. Buna göre tüm kamu personelinin beceri ve yetenek düzeyleri tespit edilecek. Kamuda ‘verimlilik’ ve ‘başarı’ kriterlerine göre çalışana ödül verilecek.