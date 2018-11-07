Kamuda çalışanlara beceriye göre ödül verilecek
Cumhurbaşkanlığı’nın kamu personelinin daha etkin kullanılması için başlattığı çalışmanın detayları netleşti. Buna göre tüm kamu personelinin beceri ve yetenek düzeyleri tespit edilecek. Kamuda ‘verimlilik’ ve ‘başarı’ kriterlerine göre çalışana ödül verilecek.
HİZMET-PERSONEL-ÜCRET
Mevcut kamu personeli insan kaynağının etkin kullanılması için, sıkıntılı olduğu tespit edilen ‘hizmet-personel-ücret’ mekanizmasının yapılandırılması gündemde. Yeni çalışma kapsamında, kamu personeli bilgi sisteminin daha önce başlayan çalışmaları öncelikle tamamlanacak.
Oluşturulacak bu altyapıyla her personelin bilgi ve beceri düzeyleri tespit edilecek ve sisteme aktarılacak. Hizmet içi eğitimlerle birlikte bilgi ve beceri düzeyinde olası eksiklikler tespit edilerek eğitimler verilecek.