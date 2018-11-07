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  3. 07 Kasım 2018 12:00

Kamuda çalışanlara beceriye göre ödül verilecek

Kamuda çalışanlara beceriye göre ödül verilecek

Cumhurbaşkanlığı’nın kamu personelinin daha etkin kullanılması için başlattığı çalışmanın detayları netleşti. Buna göre tüm kamu personelinin beceri ve yetenek düzeyleri tespit edilecek. Kamuda ‘verimlilik’ ve ‘başarı’ kriterlerine göre çalışana ödül verilecek.

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Kamuda çalışanlara beceriye göre ödül verilecek

HİZMET-PERSONEL-ÜCRET

Mevcut kamu personeli insan kaynağının etkin kullanılması için, sıkıntılı olduğu tespit edilen ‘hizmet-personel-ücret’ mekanizmasının yapılandırılması gündemde. Yeni çalışma kapsamında, kamu personeli bilgi sisteminin daha önce başlayan çalışmaları öncelikle tamamlanacak.

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Kamuda çalışanlara beceriye göre ödül verilecek

Oluşturulacak bu altyapıyla her personelin bilgi ve beceri düzeyleri tespit edilecek ve sisteme aktarılacak. Hizmet içi eğitimlerle birlikte bilgi ve beceri düzeyinde olası eksiklikler tespit edilerek eğitimler verilecek.

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Kamuda çalışanlara beceriye göre ödül verilecek

Bu kapsamda Yeni Ekonomik Program’da da yer alan ‘kamuda esnek çalışma’ için yeni modeller geliştirilecek. Kamuda çalışanlarının becerilerinin yanı sıra ‘yetenek’ ölçümleri de yapılacak.

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