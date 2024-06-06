Kamuda esnek çalışma için ilk adım atıldı: Bakan Işıkhan tarih verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamuda esnek çalışmayla ilgili ilk adımı anlattı.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı kamuda esnek çalışma modelinde ilk adım atılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamuda esnek çalışma modeli için görüşmelerin yakın bir tarihte başlayacağını dile getirerek, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında gündeme geleceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmeş Şimşek’in açıkladığı Kamu Tasarruf Paketi’nin en dikkat çeken maddelerinden biri de kamuda esnek çalışma idi.
Bakan Şimşek, ''Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz” demişti. Mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğinin sinyalini vermişti.
Bu gelişmenin üzerine ikinci bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Işıkhan, esnek çalışma modeli için önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını söyledi. Bakan Işıkhan konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetti.