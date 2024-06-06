Kamuda esnek çalışma için ilk adım atıldı: Bakan Işıkhan tarih verdi

Bu gelişmenin üzerine ikinci bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Işıkhan, esnek çalışma modeli için önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını söyledi. Bakan Işıkhan konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetti.