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  3. 26 Mayıs 2020 10:41

Kamuda idari izin ne zaman bitiyor?

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçildi. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme için çalışmalar sürüyor.

Kamuda idari izin ne zaman bitiyor?

Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Bakanlıklar'ın 1 Haziran'da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.

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Kamuda idari izin ne zaman bitiyor?

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, coronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek.

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Kamuda idari izin ne zaman bitiyor?

Bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya. bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

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Kamuda idari izin ne zaman bitiyor?

Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.

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