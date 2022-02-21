Kamuda iş hayali kuranlar dikkat! 22 kadroya personel alınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı ilanı için bekleyiş sona erdi. 2022 yılında yapılacak memur alımı için başvuru tarihi ve şartlar belli oldu.
Başvurular, 23 Şubat - 6 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapabilecekler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak. * Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, yukarıda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
* ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölümlerden yukarıda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak. * 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler. Kadro dağılımı görseldeki gibidir...