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  3. 01 Ocak 2021 13:30

Kamuda iş hayali kuranlara müjde: 100 bin personel alınacak!

Yeni yılda öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, hemşireden din görevlisine, bekçiden madenciye kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor. Dün itibarıyla 22 kamu kurumu 3 bin 500 personel alımı için ilana çıkarken, toplamda 100 bine yakın personel istihdam edilecek.

Kamuda iş hayali kuranlara müjde: 100 bin personel alınacak!

Dün itibarıyla 22 kamu kurumu 3 bin 500 personel alımı için ilana çıkarken, toplamda 100 bine yakın personel istihdam edilecek.

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Kamuda iş hayali kuranlara müjde: 100 bin personel alınacak!

Üniversiteler yaklaşık bin sağlık personeli için ilan verdi.

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Kamuda iş hayali kuranlara müjde: 100 bin personel alınacak!

Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçelendirilen 35 bin personel alımı sürerken, 65 bine yakın alım daha yapılacak.

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Kamuda iş hayali kuranlara müjde: 100 bin personel alınacak!

Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek.

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