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  3. 31 Aralık 2018 23:38

Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?

Hükümet işsizliği tek haneye indirmek için kolları sıvadı. 2019'da kamuda binlerce kişiye iş imkanı sağlanacak.

Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?

2019'da işsizlik oranını tekrar tek haneli rakamlara çekme hedefi koyan hükümet, bu kapsamda kamuda binlerce istihdam gerçekleştirecek. Bu kapsamda doktordan eczacıya, öğretmenden madenciye, din görevlisinden bekçiye kadar yüz binlerce kişi yeni yılda iş sahibi olacak.

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Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?

TYP İLE 70 BİN KİŞİ

İŞKUR 2019'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişiyi, noter huzurunda çekilecek kuralar neticesinde kamuya yerleştirecek.

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Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?

Sabah'ın haberine göre personel alımı yapacak kurumların başında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İdare Mahkemeleri Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri, il müftülüğü, devlet üniversitesi ve kaymakamlıklar yer alıyor.

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Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?

2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere toplam 25 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek.

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