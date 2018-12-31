Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?

Sabah'ın haberine göre personel alımı yapacak kurumların başında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İdare Mahkemeleri Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri, il müftülüğü, devlet üniversitesi ve kaymakamlıklar yer alıyor.

