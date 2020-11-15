Kamuya 3-4 bin TL maaş ile işçi alınacak
İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.
15 KASIM İŞKUR GÜNCEL İLANLAR İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanı kısmından yayımlanan personel alımları , alım yapılan şehirler, ilanlar için son başvuru tarihleri şu şekilde: Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020 Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020 Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020 Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020 Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 20.11.2020 Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020 Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 15.11.2020 Kahramanmaraş Nurhak SYDV Pers. Alımı 16.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 15.11.2020 Ankara TÜBİTAK SAGE 23.11.2020 Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 14.11.2020 Afyonkarahisar İSJET Jeotermal A.Ş. 14.11.2020 Burdur Bucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 14.11.2020 Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.11.2020 Manisa Albeltaş San. Tic. A.Ş. 16.11.2020 Afyonkarahisar Park Akören Dinlenme Tesis. San. Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020 Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 16.11.2020 Bursa Besaş Ekmek ve Besin San. Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 16.11.2020
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kült. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 14.11.2020 Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Per. A.Ş. 15.11.2020 Eskişehir Alpubel Enerji Ürt.Tar.Hay.Ulş.Dan.İnş.San.Tic.A.Ş. 16.11.2020 Amasya Arkeoloji Müzesi 16.11.2020 Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.11.2020 Giresun Espiye KHGB 16.11.2020 Tunceli Nazımiye SYDV 23.11.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.11.2020 Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 14.11.2020 Van Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş. 16.11.2020 Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd.Şti.20.11.2020 Çanakkale Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yön. Birliği Pers.Ltd.Şti 19.11.2020 Kocaeli Körpaş Tem. Gıda Bor. İmal. Öz. Güv. Eğt. San. Tic. A.Ş. 15.11.2020 İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 20.11.2020 Giresun Bulancak Beton Enerji Maden İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 15.11.2020 İzmir Bağkent Sağ. Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. 19.11.2020 Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.11.2020 Adıyaman Tut SYDV 17.11.2020