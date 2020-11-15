Kamuya 3-4 bin TL maaş ile işçi alınacak

15 KASIM İŞKUR GÜNCEL İLANLAR İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanı kısmından yayımlanan personel alımları , alım yapılan şehirler, ilanlar için son başvuru tarihleri şu şekilde: Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020 Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020 Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020 Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020 Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 20.11.2020 Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020 Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 15.11.2020 Kahramanmaraş Nurhak SYDV Pers. Alımı 16.11.2020