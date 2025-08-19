Kamuya ait olan millet bahçesi, özel bir firmaya kiraya verildi
Iğdır'daki millet bahçesi, söz konusu alanın kamuya ait olmasına rağmen, kiraya verildi. Valilik tarafından ihale iptal edilse de ilgili alanların bu sefer de davet usulüyle verildiği öne sürüldü.
Kaynak: İHA
Iğdır'daki millet bahçesinde yer alacağı açıklanan millet kıraathanesinin yanı sıra, oturma alanı, restoran ve güvenlik görevlilerinin kalacağı yerler de büfe olarak kiralama usulüyle devredildi.
Ayrıca, bahçenin içinde bir bisiklet kiralama firması için de alan tahsis edildi.
Kış mevsiminde ihaleye çıkan kiralama alanları, başka firmalar tarafından kazanılsa da, Iğdır Valiliği tarafından ihale iptal edildi.
Bunun ardından, alanlar davet usulüyle İl Özel İdaresi'nde çalışan bir yöneticinin akrabalarına verildiği iddia edildi. Alanda kiraya verilen 3 alandan sadece birisinin yapı kullanımı olduğu ortaya çıktı.
