Kamuya yüzlerce memur alınıyor
KPSS 2020/1 yerleştirmelerinde süreç başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2020/1/ tercih kılavuzu ile alım yapılacak kadrolar ve şartlar belirlendi.
KPSS 2020/1 yerleştirmelerinde süreç başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2020/1/ tercih kılavuzu ile alım yapılacak kadrolar ve şartlar belirlendi. Binlerce adayın heyecanla beklediği kamuya memur alımında son gelişmeleri ahaber.com.tr'de derledik. Peki, KPSS 2020/1 tercihleri ile hangi kadrolara alım yapılacak? KPSS 2020/1 başvuru şartları nelerdir? Tercihler ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
KPSS 2020/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra adımları takip ederek başvurularını tamamlayacaklar. KPSS 2020/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK? Aşağıdaki linklere tıklyarak KPSS 2020/1 tercih kılavuzunda yer alan kadro dağılımlarına ulaşabilirsiniz. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
KİMLER TERCİH YAPABİLECEK? Adayların kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.