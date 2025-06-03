Kamyon hırsızı kaza yapınca yakalandı: Hırsızı gören gözlerine inanamadı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde park halindeki bir kamyonu çalan kadın şüpheli, çaldığı araçla çok geçmeden kaza yapınca yakalandı...
Kaynak: İHA
Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz kadın, sokak üzerinde park halindeki kamyonun içine girerek aracı çalıştırdı ve uzaklaşmaya başladı.
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Kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan kadın, olay yerine gelen kamyon sahibi tarafından araç içinde yakalandı.
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Kamyon sahibi, yaşadığı şokun ardından kadına, "Sen nasıl bu aracı çalıyorsun!" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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