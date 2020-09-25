''Kamyoncunun dediği erkek sesi benimdi''
Ümit Köse, kardeşi Gülay Uygun'un ölü bulunduğu günle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Köse, "Yüksek sesle bağırdım, dağları inlettim. O bir kamyoncu bağlandı da, 'Orada bir erkek sesi vardı' diyordu ya, o beyaz araba da bizdik, erkek sesi de benim sesimdi" dedi.
Müge Anlı'da Gülay Uygun'un ölümüne dair son dakika detayları işlenmeye devam ederken Gülay Uygun'un erkek kardeşi Ümitcan Uygun'un dayısı Ümit Köse itiraflarda bulundu. Aleyna Çakır olayı konuşulmaya devam edilirken Ümit Köse, Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalar programa damgasını vurdu. "Kafasının arkasından değil kulağının üstünden gelen kurşunla kendini vurmuş" açıklamalarının ardından sosyal medyada gündem oldu. İşte Ümit Köse'den Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son dakika açıklamalar...
21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'ün ölmesi ile birlikte son dakika haberleri peş peşe geliyor. Müge Anlı'nın ugünkü programında Gülay Uygun ağabeyi Ümit Köse olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Kamyoncunun söylediği erkek sesi benim sesimdi" diyen Ümit Köse'nin açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu.
Müge Anlı'nın programında Ümitcan Uygun'un dayısı Ümit Köse, Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.
"KAFASININ ARKASINDAN DEĞİL KULAĞININ ÜSTÜNDEN GELEN KURŞUNLA KENDİNİ VURMUŞ" Ümit Köse kız kardeşi Gülay Uygun'un hayatını kaybettiği gün yaşananları anlattı, "Polisten önce biz bulduk, kocası, ben, benim kardeşim ve dayım. Dört kişiydik. Ben o gün bir buçuk gibi, bir yakınımı aradım. Yakınım bana, 'Abi panik yapma da Gülay ablam kayıp onu arıyoruz. Abimi aramış, hakkını helal et demiş ve gitmiş' dedi. Biz daha sonra, oradaki kız kardeşim ve annemle birlikte beş buçuk sularında Bağlum'a geldik. Son durakta eniştemle görüştük. Eniştemi aramış, "Canım seni çok seviyorum, hakkını helal et, Bağlum son durakta piknik alanındayım" demiş. Eniştem sabah dokuz gibi dayısını arayıp, Ulus'tan buraya kendisinin geldiğini söyledi. O saatten bu yana ablamı arıyorlarmış. Enişteme pikniğe nereye gittiklerini sordum. Şu an olayın olduğu yeri söyledi. Biz gittik baktık orada yoktu. Bir kere daha bakalım dedik. Sonra olayın olduğu yere gittik. Arabada durağın yanındaydı, biz çok dik bir yerden çıktık. Herkes farklı bir yere giderek aramaya başladı. Bir süre sonra dayım telefonla beni arayarak bulduklarını söyledi. Daha sonra diğer kardeşim beni gördü onu da alarak, olayın olduğu yere doğru koştum. Bacımı kendini vurmuş bir şekilde gördüm, üzerine kapandım. Kafasının arkasından değil, kulağının üzerinden gelen kurşunla intihar etmiş. Yüksek sesle bağırdım, dağları inlettim.