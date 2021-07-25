Kamyondan düşen metal boru dehşet saçtı: Polis bile inanamadı
ABD'de gerçekleşen olay ülke gündemini sarstı. Kamyondan yola düşen metal boru sekip arkadan gelen aracın ön camını deldi ve koltuğa saplandı.
ABD'nin güneybatı eyaletlerinden Arizona'daki bir otoyolda ilerleyen aracın sürücüsü, eşine az rastlanır olayda neredeyse hayatını kaybediyordu.
Perşembe sabahı 51 numaralı otoyola çıkan Mandy Poff için her şey normaldi, ta ki yanından bir kamyon geçinceye kadar. Kamyonun taşıdığı metal borulardan biri yola düştü.
Yoldan seken yaklaşık 1,5 metrelik boru Poff'un aracının ön camını delip koltuğa saplandı. Kadın sürücü, borunun aracına geldiği anlarda kaçınmak için hiçbir çaresinin olmadığını söyledi.
Kırılan camların yüzüne geldiğini aktaran Mandy Poff, "Korkunçtu" deyip ekledi: "Havadaki bir füze gibi uçuyordu." Aracını güçlükle durduran kadın vücudundaki cam kırıklarını temizledi, ciddi bir yara almaması mucizeydi.Mandy Poff, kabus görmesine yol açan olay nedeniyle günlerdir uyuyamadığını aktarıyor. Olay yerine gelen polis büyük bir şok yaşadı, sürücüye "Hala hayatta olduğuna inanamıyom" ifadesini kullandı.