Kamyonetiyle kediyi ezip kaçan sürücüye mahkemeden ders gibi ceza
Adana2da kamyonetiyle bir kediyi ezip ağır yaraladıktan sonra kaçan sürücü yakalandı. İfadesinde, "Ben de hayvanseverim, kedileri fark etmedim, üzerlerine bilerek sürmedim” diyen A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası verildi.
Kaynak: DHA
Olay, 21 Ocak’ta Adana2nın Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. A.T. yönetimindeki kamyonet, sokaktaki 2 kediden birinin üzerinden geçip, kaçtı.
O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kediyi 4 gün sonra fark eden M.T. (28), onu vakit kaybetmeden bir hayvan hastanesine götürdü.
Tedaviye alınan kedinin burada yapılan kontrollerinde ayağında kırık olduğu, kuyruğunun işlevini yitirdiği ve genel sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
İhbar üzerine çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekiplerin adresine yaptığı baskında A.T., gözaltına alındı.
