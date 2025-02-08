Kan donduran cinayet: ''Akrabasını öldürdü, cesedi parçalayacaklar'' ihbarıyla ortaya çıktı

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bahçelievler’de meydana geldi. İddiaya göre, A. M. (14) ile akrabası olan Z. M. (17) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Bodrum kattaki bir evde kavga eden iki çocuktan birisi belinde bulunan silahı çıkararak, diğer çocuğa bir el ateş açtı.